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В Нижнем Новгороде раскрыто убийство 13-летней давности
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В Нижнем Новгороде раскрыто убийство 13-летней давности 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Убийство произошло 6 декабря 2004 года в частном доме дер. Зубенки Сокольского района. Тесть жестокого избил своего спящего 26-летнего зятя, который незадолго до этого отзывался о своей жене. Мужчину попытались спасти, но он умер по дороге в больницу. Подозреваемый в убийстве тогда от следствия скрылся. Задержали его только спутся 12 лет, в августе 2017 года. Поиски усложнялись тем, что преступник уничтожил все документы, подтверждающие его личность. «Удалось выяснить, что в 1983 году на территории Узбекской Республики он совершил убийство, и в материалах уголовного дела сохранилась его дактилоскопическая карта. На основании отпечатков пальцев следователи СК установили личность обвиняемого», — сообщили в следственном комитете. Даже сейчас 61-летний мужчина своей вины не признал. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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