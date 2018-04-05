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«Дело реставраторов» дошло до кассации
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«Дело реставраторов» дошло до кассации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда рассмотрит кассационное представление Генпрокуратуры на приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, осужденному за хищение денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда.
"ВС РФ постановил передать кассационное представление замгенпрокурора вместе с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании президиума Московского городского суда", — сказала собеседник агентства.
В свою очередь в Мосгорсуде РИА Новости сообщили, что дата рассмотрения еще не назначена.
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