«Дело реставраторов» дошло до кассации

"ВС РФ постановил передать кассационное представление замгенпрокурора вместе с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании президиума Московского городского суда", — сказала собеседник агентства.

В свою очередь в Мосгорсуде РИА Новости сообщили, что дата рассмотрения еще не назначена.