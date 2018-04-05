МВД проверит волонтеров ЧМ-2018 на причастность к террористической деятельности

«В настоящее время на основе обмена информацией между правохранительными органами, спортивными федерациями и клубами болельщиков накапливается информация по так называемым группам риска, проводятся мероприятия по проверке всех кандидатов в волонтеры на предмет причастности к террористической и экстремистской деятельности», — сказал Зубов.

Ранее в среду директор ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство рассчитывает на взаимодействие с иностранными спецслужбами для организации контртеррористической защиты мероприятий Чемпионата мира по футболу.