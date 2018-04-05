Иностранца осудят за контрабанду наркотиков в Приморском крае

Сотрудники таможни задержали иностранца, который перевозил наркотики в Приморском крае . Уголовное дело в отношении нарушителя передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Водителя грузовика FAW в ноябре 2017 года задержали на пропускном пункте «Полтавка» в Приморском крае. Он пытался перевезти через границу наркотическое вещество — метамфетамин. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств».

Арестованному грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.