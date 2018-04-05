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В Кургане задержали подозреваемого в разбое и продаже наркотиков
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В Кургане задержали подозреваемого в разбое и продаже наркотиков 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В Кургане ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан житель города Кургана, которого подозревают в трех разбойных нападениях на офисы учреждений. На него также пали подозрения в продаже наркотиков: во время досмотра после задержания неподалеку полицейские нашли более 4 граммов героина, а из квартиры мужчины изъяли орудие преступления и часть похищенного имущества.
— В 2016 и 2017 годах 33-летний мужчина угрожал оружием и похищал денежные средства в присутствии работников. В общей сложности ему удалось завладеть суммой чуть более 11 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
За совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации и п. «Г» ч. 4 ст. 228 УК Российской Федерации, ему может быть назначено наказание до 12 лет лишения свободы.
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