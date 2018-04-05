Источник: один из экс-чиновников Дагестана может быть причастен к убийству Камалова 

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. СК РФ подозревает одного из четверых фигурантов дела о мошенничестве при реализации социальных программ в Республике Дагестан, обвиняемых в хищении средств из бюджета республики, в причастности к убийству учредителя дагестанской газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник, близкий к следствию.
"Один из арестованных за мошенничество чиновников из Дагестана проходит по уголовному делу об убийстве журналиста Камалова", — сказал собеседник агентства, не уточнив статус фигуранта в уголовном деле.
Официальным комментарием Следственного комитета ТАСС пока не располагает.