Источник: один из экс-чиновников Дагестана может быть причастен к убийству Камалова

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. СК РФ подозревает одного из четверых фигурантов дела о мошенничестве при реализации социальных программ в Республике Дагестан , обвиняемых в хищении средств из бюджета республики, в причастности к убийству учредителя дагестанской газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник, близкий к следствию. "Один из арестованных за мошенничество чиновников из Дагестана проходит по уголовному делу об убийстве журналиста Камалова", — сказал собеседник агентства, не уточнив статус фигуранта в уголовном деле. Официальным комментарием Следственного комитета ТАСС пока не располагает.