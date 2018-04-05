Ударившего полицейского пенсионера осудили в Дзержинске

Дзержинский городской суд вынес приговор 70-летнему мужчине, который обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом агентству NewsRoom24 сообщила помощник Нижегородского транспортного прокурора Татьяна Евтушенко.

По данным следствия, в ноябре 2017 года мужчину, употребившего дома

бутылку водки, жена попросила отправится на железнодорожный вокзал Дзержинска, чтобы встретить ее сестру.

Придя на вокзал, нетрезвый гражданин разместился в зале ожидания для пассажиров дальнего следования и стал ждать прибытия поезда. Его заметили полицейские и попросили проследовать в линейный отдел для составления протокола. В помещении линейного пункта полиции на гражданин нанес два удара кулаком по лицу одного из полицейских.

Приговором Дзержинского горсуда пенсионера приговорили к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.