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Аферы с госжильём. Дело «о хищении 1500 квартир» дошло до суда
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Аферы с госжильём. Дело «о хищении 1500 квартир» дошло до суда 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Кто «бедные сиротки»?
В Новосибирске в очереди на получение соцжилья — тысячи семей. Много лет подвижки были слабыми. В январе 2015 года в МВД России по НСО сообщили о том, что совместно с ФСБ в столице Сибири выявили организованную преступную группу, которая подозревалась в хищении 1500 муниципальных квартир, что предназначались для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это всколыхнуло город. Возмущённые горожане вышли на пикеты. «Много лет стою в очереди, а она не двигается, — возмущалась Наталья Смирнова. — Причина-то теперь понятна — мошенничество! И наверняка в этой афере замешана местная власть!»
И действительно, тогда был задержан бывший заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска. Второй отдел по расследованию особо важных дел СК РФ по НСО возбудил уголовное дело по обвинению экс-начальника управления, её заместителя и индивидуальной предпринимательницы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Этим «бедным сироткам», видимо, государственное жильё было нужнее.
Следствие установило, что с 2006 по 2014 год организованная группа под руководством чиновников организовала схему. «Муниципальное жильё продавали по заниженной стоимости, — рассказал подробности старший помощник руководителя управления СУ СК России по НСО Дмитрий Чечулин. — Участники ОГ заключали договоры об инвестиционной деятельности, купли-продажи квартир через подставных лиц. Потом искали добросовестных покупателей и продавали им жильё уже по рыночной стоимости. Но в бюджет города перечисляли заниженный размер сумм, оформляя необходимые документы. Выявили в общей сложности 52 эпизода преступлений. Размер ущерба, причинённого городу, составил более 41,5 млн рублей».
В одной связке
В областной прокуратуре подтвердили, что 26 марта 2018 года зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Перед судом предстанут бывшие чиновники и предприниматель, которые обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой).
«Для обеспечения имущественных взысканий, — пояснил старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин, — на имущество обвиняемых и других лиц наложен арест общей стоимостью свыше 260 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд города Новосибирска».
У редакции появилась информация о том, что несколько квартир (каждая площадью более 100 кв. метров) по заниженной стоимости приобрели в своё время чиновники и госслужащие, занимающие немалые должности. Мы отправили в областную прокуратуру запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. И огласить список.
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