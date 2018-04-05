В Киришском районе Ленобласти полиция задержала четырех «сетевых» наркоторговцев

Вчера полицией пресечена деятельность организованной группы распространителей наркотических средств, которые «работали» в Киришском районе Ленинградской области . Они сбывали свой «продукт» с помощью мессенджера через тайники-закладки.

При обысках на квартирах четырех участников группы обнаружено и изъято 90 свертков, в 12 из которых уже обнаружено наркотическое средство общей массой 2,71 грамма. Остальным предстоит экспертиза, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также изъяты средства связи, деньги и банковские карты. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). Подозреваемые заключены под стражу. Полиция устанавливает их соучастников и каналы поставки наркотиков.