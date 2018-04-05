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Гость Новосибирска украл стиральную машину
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Гость Новосибирска украл стиральную машину 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске 2 апреля вор сорвал замок и забрался на территорию жилплощади по улице 3-й Чулымской в Ленинском районе. И утащил оттуда стиральную машину стоимостью 8 тысяч рублей. Полицейские быстро вычислили 45-летний гостя города, который приехал в Новосибирск из ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Ведется расследование.
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