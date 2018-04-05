Гость Новосибирска украл стиральную машину

Новосибирске 2 апреля вор сорвал замок и забрался на территорию жилплощади по улице 3-й Чулымской в Ленинском районе. И утащил оттуда стиральную машину стоимостью 8 тысяч рублей. Полицейские быстро вычислили 45-летний гостя города, который приехал в Новосибирск из ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Ведется расследование.