В отношении китайских контрабандистов возбуждено уголовное дело в Приморье

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР по факту создания преступного сообщества и участия в нем возбуждены уголовные дела в отношении четырех лиц, являющихся гражданами КНР России , по факту создания преступного сообщества, участия в нем, а также совершение указанных деяний лицом с использованием своего служебного положения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В отношении граждан КНР в феврале 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды. В ходе расследования данного дела следствием выявлено, что указанная деятельность осуществлялась в составе преступного сообщества, имеющего структурные подразделения как в Приморском крае так и в приграничных районах КНР.

После окончания подготовки партии товара, в конце января 2018 года, было принято решение о его контрабанде в ночное время суток по ледовому покрытию озера Ханки Ханкайского района Приморского края. Один из соучастников, в соответствии с преступным планом, на снегоходе пересек Государственную границу РФ и ожидал прибытия товара для его последующего перемещения в Китай. Сотрудниками правоохранительных органов противоправная деятельность была пресечена.

Организатором преступного сообщества, по версии следствия, предполагался систематический характер совершения преступлений в течение длительного времени. Следствием было установлено, что в состав преступного сообщества был также вовлечен представитель правоохранительных органов региона.

Расследование находится на контроле следственного управления.