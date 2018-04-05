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Полицейские пресекли в Москве незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере пятнадцати миллионов рублей
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Полицейские пресекли в Москве незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере пятнадцати миллионов рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники, используя счета фиктивных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, причисленные клиентам на счета фирм-«однодневок», обналичивались за вычетом комиссионного вознаграждения. Доход от противоправной деятельности составил около 15 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями задержаны пятеро участников организованной группы в возрасте от 30 до 49 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейскими проведены обыски в жилищах и офисах подозреваемых на территории Москвы и Московской области, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
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