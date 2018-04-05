Полицейские пресекли в Москве незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере пятнадцати миллионов рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники, используя счета фиктивных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, причисленные клиентам на счета фирм-«однодневок», обналичивались за вычетом комиссионного вознаграждения. Доход от противоправной деятельности составил около 15 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями задержаны пятеро участников организованной группы в возрасте от 30 до 49 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейскими проведены обыски в жилищах и офисах подозреваемых на территории Москвы и Московской области , обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.