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На Кубани будут судить женщину, убившую ребенка и выкинувшую его на помойку
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На Кубани будут судить женщину, убившую ребенка и выкинувшую его на помойку 

РИА Новости 1 час назад
КРАСНОДАР, 5 апр — РИА Новости. Геленджикский городской суд рассмотрит дело в отношении женщины, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка в 2013 году в Геленджике, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, 43-летняя жительница Геленджика скрыла факт своей беременности от родственников и не встала на учет в лечебное учреждение. В декабре 2013 года она родила девочку.
"В связи с тяжелым материальным положением, не желая сохранять жизнь ребенка, она, используя простыню, задушила его. С целью сокрытия следов преступления обвиняемая поместила тело погибшей новорожденной девочки в мусорный контейнер по улице Островского. О совершенном преступлении женщина никому не сообщала", — говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая, комплексная судебно-медицинская и другие.
В ведомстве добавили, что в инкриминируемом преступлении по статье 106 УК РФ обвиняемая признала в полном объеме. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в Геленджикский городской суд для рассмотрения по существу, добавили в СУСК.
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