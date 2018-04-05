На избирательницу завели дело за скандал на избирательном участке 

Следственное управление Следственного управления СКР по Калужской области возбудило уголовное дело в отношении 32-летней жительницы города Обнинска, устроившей 18 марта, в день выборов президента России, скандал на избирательном участке. Избирательницу, которая, отправляясь голосовать, не взяла с собой паспорт, возмутил отказ участковой комиссии выдать ей избирательный бюллетень. Дежурившие на участке полицейские попытались урезонить избирательницу, но в ответ услышали нецензурную брань. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области, уголовное дело было возбуждено по статье 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением»). Женщине грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы. Это уже второе уголовное дело, возбужденное СКР по результатам выборов. Ранее под следствие попал 66-летний житель Кременок. Он также обвиняется в оскорблении представителей власти, находящихся при исполнении.