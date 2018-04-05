Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о двойном убийстве в Туапсе

Судом было установлено, что 28 сентября 2014 года, гражданин Ш.в г. Туапсе , используя незначительный повод, на почве личной неприязни в связи с тем, что мужчины выражались нецензурной бранью, нанес одному и другом не менее 6 ударов камнем в лицо и по голове. От полученных травм последние скончались. После этого Ш. отнес потерпевших в море.

Ш. отрицал свою вину в совершении двойного убийства и направил ходатайство. Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело с участием присяжных заседателей.

Представленные государственным обвинителем доказательства убедили коллегию присяжных заседателей в виновности Ш. в убийстве граждан Ж., отца и сына, и не заслуживающим снисхождения.