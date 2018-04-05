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Экс-главе Марий-Эл продлили срок ареста
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Экс-главе Марий-Эл продлили срок ареста 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Бывшему главе республики Марий-Эл Леониду Маркелову продлили срок ареста до 13 июля. Решение принято судом по ходатайству следствия. «Русская планета» напоминает, что Маркелова арестовали год назад. Чиновника обвиняют в получении взятки в размере 235 миллионов рублей.
Не так давно в отношении экс-главы Марий-Эл следствие возбудило еще одно уголовное дело. Ему вменяется необоснованное трудоустройство в администрацию бывших сотрудников правоохранительных органов в качестве личных охранников. За несколько лет работы они получили порядка 6 млн рублей.
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