Экс-главе Марий-Эл продлили срок ареста 

Бывшему главе республики Марий-Эл Леониду Маркелову продлили срок ареста до 13 июля. Решение принято судом по ходатайству следствия. «Русская планета» напоминает, что Маркелова арестовали год назад. Чиновника обвиняют в получении взятки в размере 235 миллионов рублей.
Не так давно в отношении экс-главы Марий-Эл следствие возбудило еще одно уголовное дело. Ему вменяется необоснованное трудоустройство в администрацию бывших сотрудников правоохранительных органов в качестве личных охранников. За несколько лет работы они получили порядка 6 млн рублей.