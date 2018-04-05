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За что арестовали главу Сосногорского района Виктора Шомесова?
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За что арестовали главу Сосногорского района Виктора Шомесова? 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В его отношении следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 2,8 млн рублей. По предварительным данным, Виктор Шомесов с ноября 2010-го по апрель 2013 года путём обмана и злоупотребления доверием приобрёл через подставное лицо право на квартиру общей площадью почти 70 кв. м, находящуюся в муниципальной собственности. В результате незаконных действий муниципалитету причинён имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 817 323 рубля, сообщили в МВД по Коми.
По решению суда, чиновник два месяца пробудет под арестом в СИЗО. Исполнять обязанности руководителя администрации Сосногорского района — главы муниципалитета — пока будет первый заместитель Шомесова Сергей Дегтяренко.
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