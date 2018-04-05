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В Бугурусланском районе драка пенсионерок закончилась ножевым ранением
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В Бугурусланском районе драка пенсионерок закончилась ножевым ранением 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В дежурную часть МОМВД России «Бугурусланский» поступило сообщение о том, что в городскую больницу с проникающей колото-резаной раной грудной клетки и пневмотораксом доставлена 81-летняя жительница Бугурусланского района.
По подозрению в совершении преступления была задержана 82-летняя пенсионерка. В ходе проверки полицейские установили: в учреждении социального обслуживания между пожилыми женщинами произошел конфликт, в результате которого одна нанесла другой ножевое ранение.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.
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