В Бугурусланском районе драка пенсионерок закончилась ножевым ранением

В дежурную часть МОМВД России «Бугурусланский» поступило сообщение о том, что в городскую больницу с проникающей колото-резаной раной грудной клетки и пневмотораксом доставлена 81-летняя жительница Бугурусланского района.

По подозрению в совершении преступления была задержана 82-летняя пенсионерка. В ходе проверки полицейские установили: в учреждении социального обслуживания между пожилыми женщинами произошел конфликт, в результате которого одна нанесла другой ножевое ранение.