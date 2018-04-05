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В Астраханской области полицейский в свой выходной задержал подозреваемого в грабеже
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В Астраханской области полицейский в свой выходной задержал подозреваемого в грабеже 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Около часа дня в городе Нариманове на улице Центральной сотрудник Отдельного батальона ДПС № 2 в свой выходной, гуляя вместе с семьёй, услышал крики о помощи, раздававшиеся из торговой точки. Инспектор направился туда, чтобы разобраться в ситуации. Как выяснилось, в кабину грузовика, на котором из областного центра были привезены колбасные изделия, проник злоумышленник, достал сумку 31-летней продавщицы и попытался скрыться.
Лейтенант полиции Рафаэль Абуов побежал за ним. Подозреваемый не ожидал такого развития событий и скинул похищенное на землю. Преследование продолжалось более одного километра. Сотрудник Госавтоинспекции задержал молодого человека и сообщил о произошедшем в дежурную часть Отдела МВД России по Наримановскому району. На место была направлена следственно-оперативная группа.
В сумке потерпевшей находились денежные средства в сумме 15 тысяч рублей и различные документы. Она поблагодарила полицейского за неравнодушие, а также грамотные и профессиональные действия.
В отношении задержанного местного жителя 1996 года рождения возбуждено уголовное дело. За грабёж законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
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