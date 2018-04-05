Работникам красноуфимского предприятия выплатили многомиллионные долги

Сельскохозяйственной предприятия Красноуфимска погасило долг перед 180 работниками. По факту невыплаты денег возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ — частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы. Общая сумма долга составила 4 миллиона 200 тысяч рублей.

В ходе расследования следователи добились, чтобы долги были погашены. На сегодняшний день все работникам в полном объеме выплачены вознаграждения за труд. Расследование продолжается, устанавливаются причины возникновения проблем с оплатой труда, чтобы не допустить такого снова.