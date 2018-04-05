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Работникам красноуфимского предприятия выплатили многомиллионные долги
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Работникам красноуфимского предприятия выплатили многомиллионные долги 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Сельскохозяйственной предприятия Красноуфимска погасило долг перед 180 работниками. По факту невыплаты денег возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ — частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы. Общая сумма долга составила 4 миллиона 200 тысяч рублей.
В ходе расследования следователи добились, чтобы долги были погашены. На сегодняшний день все работникам в полном объеме выплачены вознаграждения за труд. Расследование продолжается, устанавливаются причины возникновения проблем с оплатой труда, чтобы не допустить такого снова.
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