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В Губкинском наказали виновных в гибели рабочего «СеверТрансОйл»
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В Губкинском наказали виновных в гибели рабочего «СеверТрансОйл» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Губкинском директора общества «СеверТрансОйл» и водителя-крановщика, по чьей вине погиб рабочий при производстве работ, признали виновными.
Руководителя коммерческой организации приговорили к 2 годам условного лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 1 год 6 месяцев. Водителю автокрана назначили ограничение свободы на срок 1 год 3 месяца, — сообщает следственное управление следственного комитета РФ по ЯНАО.
Напомним, трагедия произошла в Губкинском 23 апреля 2016 года. Во время разгрузки автомобиля автокраном УРАЛ КС 55713-3К произошло падение одной из металлоконструкций из полуприцепа автомобиля. Груз весом около одной тонны упал на рабочего, причинив ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Во время расследование выявили, что директор коммерческой организации привлек к выполнению разгрузочных работ рабочих, не имеющих образования стропальщиков и не имеющих допуска к производству разгрузочных работ, а также, в нарушение требований охраны труда, не контролировал производство работ. Водитель автокрана в свою очередь не убедился в отсутствии рабочего в опасной зоне работы крана и поднял одну из металлических конструкций, в результате чего произошло падение второй конструкции на рабочего.
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