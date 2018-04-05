Ещё
В Кунгуре передано в суд дело о двойном убийстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кунгуре передано в суд дело о двойном убийстве 

Новости Перми и Пермского края 35 минут назад
В Кунгурском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Кунгурского района.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п.п. «а, в, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление). Предварительным следствием установлено, что в ноябре 2017 года мужчина, воспользовавшись отсутствием хозяина, незаконно проник в дом своего односельчанина, откуда тайно похитил имущество стоимостью 694 рубля. Через несколько дней, в вечернее время, с целью хищения денежных средств для приобретения алкогольных напитков, мужчина незаконно проник в дом пожилых супругов. Когда 80-летняя женщина его обнаружила, мужчина напал на нее и нанес множественные удары ножом, от которых она скончалась. Похитив из найденного кошелька 200 рублей, нападавший убил 77-летнего хозяина дома и скрылся. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Новости Перми и Пермского края: последние новости
В Перми передано в суд дело об обрушении концертного оборудования, при котором пострадали дети В Соликамске мужчина украл из арендованной квартиры мебель, двери и окна В Перми перед судом предстанут участники организованной преступной группы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских олигархов ждет «сюрприз»385
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»434
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции30
В Бахрейне нашли нефтяной запас России63
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ16
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
00:30
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение