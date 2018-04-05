В Кунгуре передано в суд дело о двойном убийстве

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п.п. «а, в, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление). Предварительным следствием установлено, что в ноябре 2017 года мужчина, воспользовавшись отсутствием хозяина, незаконно проник в дом своего односельчанина, откуда тайно похитил имущество стоимостью 694 рубля. Через несколько дней, в вечернее время, с целью хищения денежных средств для приобретения алкогольных напитков, мужчина незаконно проник в дом пожилых супругов. Когда 80-летняя женщина его обнаружила, мужчина напал на нее и нанес множественные удары ножом, от которых она скончалась. Похитив из найденного кошелька 200 рублей, нападавший убил 77-летнего хозяина дома и скрылся. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.