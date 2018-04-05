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По факту махинаций с квартирами сирот в Свердловской области возбуждено дело
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По факту махинаций с квартирами сирот в Свердловской области возбуждено дело 

ТАСС 35 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту махинаций с деньгами и квартирами сирот в Свердловской области, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области по итогам проведения первоначальных проверочных мероприятий по сообщению средств массовой информации о неправомерных действиях должностных лиц органов опеки и попечительства при передаче детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью, и о ряде иных противоправных действий, вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», — говорится в сообщении.
Ранее ТАСС сообщал, что в публикациях СМИ указаны сведения о возможных фактах обналичивания денег, принадлежащих детям-сиротам, а также о продаже закрепленной за ними недвижимости и о возможных злоупотреблениях работниками органов опеки и попечительства Орджоникидзевского района Екатеринбурга при передаче детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, под опеку в приемную семью.
Сейчас следователи допрашивают в качестве свидетелей сотрудников территориального органа опеки и отделения № 1 ГКУЗС «Специализированный дом ребенка», направлены поручения по установлению и допросу граждан, которые могли пострадать от действий вышеуказанных должностных лиц. Запрашивается информация из компетентных органов о том, поступали ли ранее обращения граждан по подобным фактам.
Ранее во вторник сообщалось, что прокуратура на Урале выявила более 300 нарушений в деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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