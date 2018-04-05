В Орле за сутки задержали трёх торговцев «синтетикой»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Орловской области установили личности подозреваемых в ходе оперативно — розыскных мероприятий.

Как рассказали в пресс-службе полиции, при досмотре в Советском районе у жителя областного центра правоохранители обнаружили сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой около полуграмма.

Таким же образом была установлена причастность еще двух мужчин к хранению и распространению запрещённых веществ. В Советском районе у граждан 1979 года рождения и 1991 года рождения было изъято по полграмма «синтетики».

По всем фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.