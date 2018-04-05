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В Орле за сутки задержали трёх торговцев «синтетикой»
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В Орле за сутки задержали трёх торговцев «синтетикой» 

РИА 57 36 минут назад
Фото: РИА 57
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Орловской области установили личности подозреваемых в ходе оперативно — розыскных мероприятий.
Как рассказали в пресс-службе полиции, при досмотре в Советском районе у жителя областного центра правоохранители обнаружили сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой около полуграмма.
Таким же образом была установлена причастность еще двух мужчин к хранению и распространению запрещённых веществ. В Советском районе у граждан 1979 года рождения и 1991 года рождения было изъято по полграмма «синтетики».
По всем фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.
Сообщение В Орле за сутки задержали трёх торговцев «синтетикой» появились сначала на РИА 57.
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