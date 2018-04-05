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Иркутянин с другом ограбил собственную бабушку-почтальона
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Иркутянин с другом ограбил собственную бабушку-почтальона 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в поселке Мальничная падь. Внук вместе со своим приятелем напали на 70-летнюю старушку, работающую в поселке почтальоном. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, внук выхватил у женщины сумку с деньгами, прыгнул в автомобиль и скрылся вместе с подельником.
На задержание злоумышленников были ориентированы все наружные службы города. Спустя несколько часов машину грабителей обнаружили в автомоечном боксе в Ленинском районе Иркутска. Инспекторы ГИБДД задержали 25-летнего водителя. А затем сотрудниками уголовного розыска был задержан и его подельник — 21-летний безработный житель города.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Кроме того выяснилось, что внук старушки не раз был судим и совсем недавно освободился из мест лишения свободы. Теперь мужчине и его подельнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Фото: pixabay.com.
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