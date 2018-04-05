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В Перми 52-летняя женщина подозревается в разбойном нападении
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В Перми 52-летняя женщина подозревается в разбойном нападении 

Новости Перми и Пермского края 46 минут назад
В Перми сотрудники полиции в кратчайшие сроки раскрыли разбойное нападение. Сообщение о причинении 55-летней местной жительнице резаных ран поступило в полицию из медучреждения.
Установлено, что около 22 часов потерпевшая возвращалась домой с работы. Следом за ней в подъезд дома по улице Мира вошла неизвестная женщина и попыталась выдернуть из рук сумку. Заявительница оказала сопротивление, тогда злоумышленница приставила ей к горлу острый предмет. В ходе борьбы пермячке были причинены колото-резаные раны лица и кисти. Налетчица скрылась с места происшествия. Имущество похищено не было. Оперативники отдела полиции № 2 (дислокация Индустриальный район) Управления МВД России по г. Перми совместно с коллегами из Управления уголовного розыска регионального главка провели целый комплекс необходимых мероприятий. Опросили жителей подъезда, свидетелей. В результате было установлено имя предполагаемой налетчицы и ее местожительства. Однако оказалась, что в своем доме женщина давно не появлялась, а проживала в одной из гостиниц города. В кратчайшие сроки 52-летнюю подозреваемую нашли, задержали и поместили в изолятор временного содержания. Она дала показания. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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