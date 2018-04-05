В Перми 52-летняя женщина подозревается в разбойном нападении

Новости Перми и Пермского края: последние новости

В Перми передано в суд дело об обрушении концертного оборудования, при котором пострадали дети

В Соликамске мужчина украл из арендованной квартиры мебель, двери и окна

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