Житель Азова украл и перепродал 27 тонн топлива, предназначенного для военных

Бывший начальник военного склада из Азовского района Юрий Черненко сядет на три года в тюрьму за превышение должностных полномочий и махинации с казённым топливом. Преступника разоблачили сотрудники управления ФСБ России по ЮВО.

В ходе следствия выяснилось, что в 2016 году по указанию Черненко в накладные и другие отчетные документы вносились завышенные сведения о количестве дизельного топлива, отпускаемого со склада. Все «излишки» (а их оказалось 27 тонн) мужчина забирал себе и перепродавал частным лицам и коммерческим организациям.

Кроме того, бывший начальник любил выписывать премии подчиненным. Правда, часть денежных средств удерживал под предлогом срочной закупки хозтоваров на склад. Таким образом ему удалось незаконно присвоить 42 тысячи рублей.