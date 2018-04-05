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Экс-начальник военного склада осужден в Азове за махинации с ГСМ и премиями
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Экс-начальник военного склада осужден в Азове за махинации с ГСМ и премиями 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Бывший начальник военного склада осужден в Азове за махинации с ГСМ и премиями, сообщает управление ФСБ России по Южному военному округу.
Как установили сотрудники управления, начальник склада организовал хищение военного имущества и денег.
В частности, по указанию злоумышленника в накладных и других отчетных документах завышалось количество отпускаемого со склада дизтоплива, что позволило создать излишки ГСМ в объеме 27 тонн. Это топливо было продано, а вырученными деньгами начальник склада распорядился по своему усмотрению
Кроме того, подсудимый, выписывая премии подчиненным, часть средств оставлял себе под предлогом необходимости приобретения на склад товаров хозяйственного назначения. Таким образом начальник присвоил 42 тыс. рублей.
Общая сумма ущерба от незаконных действий подсудимого превысил 1,13 млн рублей.
Суд признал экс-начальника склада виновным по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и приговорил его трем годам и одному месяцу колонии общего режима.
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