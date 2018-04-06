Суд оставил под арестом ответственного за пожарную систему в «Зимней вишне»

КЕМЕРОВО , 6 апр — РИА Новости . Кемеровский областной суд в пятницу оставил под стражей Игоря Полозиненко , руководителя компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил постановление Заводского районного суда Кемерово… в отношении Полозиненко Игоря Владимировича оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения", — сказал судья.

Кемеровский областной суд в пятницу рассматривает жалобы на арест от обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне».