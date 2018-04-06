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Суд оставил под арестом ответственного за пожарную систему в «Зимней вишне»
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Суд оставил под арестом ответственного за пожарную систему в «Зимней вишне» 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 6 апр — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу оставил под стражей Игоря Полозиненко, руководителя компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд апелляционной инстанции постановил постановление Заводского районного суда Кемерово… в отношении Полозиненко Игоря Владимировича оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения", — сказал судья.
Кемеровский областной суд в пятницу рассматривает жалобы на арест от обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне».
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