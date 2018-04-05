Московская полиция задержала пять подпольных банкиров, незаконно обналичивших около 15 млн руб. 

Столичные полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали группу подпольных банкиров, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
«Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники, используя счета фиктивных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, причисленные клиентам на счета «фирм-однодневок», обналичивались за вычетом комиссионного вознаграждения. Доход от противоправной деятельности составил около 15 млн руб.», — сказали в ведомстве.
В ходе розыска правоохранители задержали пятерых злоумышленников в возрасте от 30 до 49 лет, против возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Всем фигурантам предъявлено обвинение, они находятся под подпиской о невыезде. Также полицейские провели пять обысков в домах и офисах обвиняемых, изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия.