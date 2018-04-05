Московская полиция задержала пять подпольных банкиров, незаконно обналичивших около 15 млн руб.

«Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники, используя счета фиктивных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, причисленные клиентам на счета «фирм-однодневок», обналичивались за вычетом комиссионного вознаграждения. Доход от противоправной деятельности составил около 15 млн руб.», — сказали в ведомстве.

В ходе розыска правоохранители задержали пятерых злоумышленников в возрасте от 30 до 49 лет, против возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Всем фигурантам предъявлено обвинение, они находятся под подпиской о невыезде. Также полицейские провели пять обысков в домах и офисах обвиняемых, изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия.