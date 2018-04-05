Брал взятки. Сотрудника крупного вуза в Шадринске отправили в колонию

Шадринский райсуд огласил приговор сотруднику университета, который брал взятки от студентов, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области

В ходе судебного разбирательства установлено, что заведующий кафедрой экономики и управления Шадринского филиала МГГУ имени Шолохова с августа 2009 года по июль 2014 года получил от учащихся взятки на общую сумму более 100 тысяч рублей за проставление положительных оценок за зачеты и экзамены без фактической проверки знаний. Студенты переводили преступнику деньги на банковскую карту

По части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) сотрудника вуза приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок три года. По десяти преступлениям, предусмотренным частью. 1 статьи 291.2 УК РФ, он освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Напомним, что в Кургане обвиняемой по делу о взяточничестве проходит преподаватель колледжа. По данным следствия, за вознаграждения и подарки она ставила хорошие оценки учащимся.

Фото: Денис Кочкин