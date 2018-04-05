В Ангарске следователи устанавливают обстоятельства смерти сотрудника Росгвардии 

4 апреля в городе Ангарске в стрелковом тире обнаружено тело мужчины.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Следственным отделом по городу Ангарск Следственного управления
проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате
неосторожного обращения с оружием при проведении учебных стрельб.
В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия,
назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы
произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное
решение.