СК Иркутской области устанавливают причины смерти сотрудника Росгвардии в тире Ангарска

4 апреля в городе Ангарске в стрелковом тире обнаружено тело мужчины — сотрудника Росгвардии. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, смерть мужчины произошла из-за неосторожного обращения с оружием при проведении учебных стрельб.

В настоящее время следователи осмотрели место трагедии, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашиваются очевидцы произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.