СК Иркутской области устанавливают причины смерти сотрудника Росгвардии в тире Ангарска 

Следователи города Ангарска СУ СКР по Иркутской области проводят доследственную проверку обстоятельств смерти сотрудника Росгвардии в тире Ангарска, сообщается на сайте регионального СК.
4 апреля в городе Ангарске в стрелковом тире обнаружено тело мужчины — сотрудника Росгвардии. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, смерть мужчины произошла из-за неосторожного обращения с оружием при проведении учебных стрельб.
В настоящее время следователи осмотрели место трагедии, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашиваются очевидцы произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.