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Полиция опровергла публикации о массовых задержаниях в «Москва-Сити»
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Полиция опровергла публикации о массовых задержаниях в «Москва-Сити» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция опровергла информацию о задержании сотрудников форекс-компании в бизнес-центре «Москва-Сити».
"Размещенная в ряде СМИ информация о том, что в ОМВД России по Пресненскому району УВД по ЦАО Москвы доставлены 100 человек, не соответствует действительности", — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее ряд СМИ написал, что в комплексе «Москва-Сити» были задержаны около 100 сотрудников форекс-компании. Согласно публикациям, они работали на консалтинговую фирму «Центр современных инвестиционных технологий» (ЦСИТ).
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