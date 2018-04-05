В Краснодаре две женщины продавали под видом водки смертельно опасную жидкость

Краснодар . 5 апр. — Новая Кубань. В краевой столице 60-летняя бизнес-леди и 38-летняя продавщица магазина подозреваются в незаконном обороте контрафактного алкоголя.

По версии следствия, пенсионерка приобретала фальсифицированную спиртосодержащую продукцию и хранила ее на территории магазина, продавщица которого продавала жидкость под видом водки марки «Finskaya silver».

Сотрудники городского УВМД выявили данный факт. В рамках оперативных действий они приобрели у женщин пять бутылок объемом 0,5 литра вышеназванного алкоголя. Во время обыска в помещении магазина правоохранители изъяли еще два ящика аналогичной продукции. Как показала экспертиза, в жидкости содержались токсичные микропримеси, смертельно опасные для человека.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц). Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.