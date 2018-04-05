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В Пензе пассажир украл телефон у таксиста
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В Пензе пассажир украл телефон у таксиста 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В областном центре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже. За помощью к пензенским полицейским обратился 20-летний водитель такси. В заявлении молодой человек указал, что в салоне служебного автомобиля оставил без присмотра мобильный телефон. Впоследствии гаджет был похищен кем-то из пассажиров.
«Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции установили причастность к совершению преступления 22-летнего жителя Самарской области. Он признался в содеянном. Похищенное изъято», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
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