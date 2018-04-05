Саратовец перевел медсестре деньги за побои и заявил о краже 

В Саратове полицейские Октябрьского района Саратова приняли 4 апреля заявлением о краже. 30-летний гражданин рассказал, что 11 марта около 5 часов утра в одной из городских больниц вор похитил с его банковской карты 6 тысяч рублей.
Как сообщили АиФ-Саратов в ГУ МВД, по подозрению в краже они задержали воровку. 38-летняя жительница Аткарска, работает сейчас в саратове медсестрой. Она сообщила, что эти деньги саратовец перечислил добровольно за побои и порчу имущества.
Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.