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Экс-чиновник Приангарья отправился на нары за мошенничество
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Экс-чиновник Приангарья отправился на нары за мошенничество 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе судебных разбирательств было установлено, что мужчина, занимая пост главного специалиста отдела по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг финансового управления администрации Чунского района, похитил более 3,5 млн рублей. Как сообщает IrkutskMedia, злоумышленник вносил ложные сведения в реестры получателей субсидий. Когда преступление вскрылось, экс-чиновник свою вину полностью признал и даже частично возместил причиненный ущерб.
Между тем суд признал проворовавшегося чиновника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com.
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