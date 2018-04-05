Экс-чиновник Приангарья отправился на нары за мошенничество

В ходе судебных разбирательств было установлено, что мужчина, занимая пост главного специалиста отдела по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг финансового управления администрации Чунского района, похитил более 3,5 млн рублей. Как сообщает IrkutskMedia, злоумышленник вносил ложные сведения в реестры получателей субсидий. Когда преступление вскрылось, экс-чиновник свою вину полностью признал и даже частично возместил причиненный ущерб.

Между тем суд признал проворовавшегося чиновника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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