Видео: грабитель с ножом ворвался в офис микрозаймов и унёс деньги

Полиция ищет грабителя с ножом, который накануне, 4 апреля, напал на офис микрозаймов в Калининском районе Новосибирска

«В 13:30 в офисе выдачи микрокредитов по адресу: Новосибирск, улица Рассветная, 11 неустановленный мужчина, угрожая ножом работнику офиса, завладел денежными средствами в сумме более 15 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

На вид подозреваемому 30-35 лет, он был одет в темную куртку, шапку и брюки темного цвета.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о лице, совершившем преступление, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 232-20-09, 232-20-02, 232-63-10. Конфиденциальность гарантируется», — отмечают в полиции.

Накануне МВД объявляло о поиске очевидцев смертельного ДТП, случившегося 25 марта на Димитровском мосту.