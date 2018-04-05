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В Нижегородской области депутата сельсовета, ранее осужденного за мошенничество, могут лишить полномочий
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В Нижегородской области депутата сельсовета, ранее осужденного за мошенничество, могут лишить полномочий 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы Нижегородской прокуратуры, в ноябре прошлого года депутат был осужден за мошенничество. Как стало известно, приговор вступил в законную силу в феврале текущего года.
«В соответствии с Федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в его отношении в законную силу обвинительного приговора суда», — говорится в сообщении.
В связи с этим, прокурор района внес представление в Гавриловский сельский Совет о досрочном прекращении полномочий депутата. В настоящий момент документ находится на рассмотрении.
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