В Нижегородской области депутата сельсовета, ранее осужденного за мошенничество, могут лишить полномочий

По данным пресс-службы Нижегородской прокуратуры, в ноябре прошлого года депутат был осужден за мошенничество. Как стало известно, приговор вступил в законную силу в феврале текущего года.

«В соответствии с Федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в его отношении в законную силу обвинительного приговора суда», — говорится в сообщении.

В связи с этим, прокурор района внес представление в Гавриловский сельский Совет о досрочном прекращении полномочий депутата. В настоящий момент документ находится на рассмотрении.