Дальнобойщик получил срок за кражу рыбы на семь миллионов рублей

Стерлитамаке завершилось громкое дело о хищении нескольких тонн рыбы, в котором участвовали дальнобойщики и полицейский.

Само преступление произошло в конце 2015 года, когда один из злоумышленников вез через Стерлитамак 18 тонн рыбы. Стоил груз около семи миллионов рублей. У водителя давно зрел в голове коварный план: он хотел украсть рыбу, продать ее, а на вырученные деньги отремонтировать фуру. Но для крупного ограбления ему нужна была помощь, и он привлек приятеля-дальнобойщика и сотрудника ППС.

— Они оставили фуру на обочине, взломали замок и перегрузили товар на другую фуру. В полицию злоумышленники сообщили, что товар украли. Но стражи порядка быстро поняли, что их водят за нос, и задержали дальнобойщика. Тот сознался, вернул нераспроданную рыбу, — сообщили в республиканской прокуратуре.

Сотрудник ППС не признавал своей вины и предложил знакомому за 300 тысяч рублей помочь в прекращении уголовного дела. Но знакомый полицейский повлиять на расследование не мог, а 200 тысяч всё же взял, потратив на свои нужды.

Полицейского приговорили к трем годам условно и испытательному сроку в четыре года. Один дальнобойщик получил три года условно, второй — три года и три месяца. Со всех трех владелец груза получил по 400 тысяч рублей.