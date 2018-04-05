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Дальнобойщик получил срок за кражу рыбы на семь миллионов рублей
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Дальнобойщик получил срок за кражу рыбы на семь миллионов рублей 

ufa1.ru 26 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамаке завершилось громкое дело о хищении нескольких тонн рыбы, в котором участвовали дальнобойщики и полицейский.
Само преступление произошло в конце 2015 года, когда один из злоумышленников вез через Стерлитамак 18 тонн рыбы. Стоил груз около семи миллионов рублей. У водителя давно зрел в голове коварный план: он хотел украсть рыбу, продать ее, а на вырученные деньги отремонтировать фуру. Но для крупного ограбления ему нужна была помощь, и он привлек приятеля-дальнобойщика и сотрудника ППС.
— Они оставили фуру на обочине, взломали замок и перегрузили товар на другую фуру. В полицию злоумышленники сообщили, что товар украли. Но стражи порядка быстро поняли, что их водят за нос, и задержали дальнобойщика. Тот сознался, вернул нераспроданную рыбу, — сообщили в республиканской прокуратуре.
Сотрудник ППС не признавал своей вины и предложил знакомому за 300 тысяч рублей помочь в прекращении уголовного дела. Но знакомый полицейский повлиять на расследование не мог, а 200 тысяч всё же взял, потратив на свои нужды.
Полицейского приговорили к трем годам условно и испытательному сроку в четыре года. Один дальнобойщик получил три года условно, второй — три года и три месяца. Со всех трех владелец груза получил по 400 тысяч рублей.
Прокуратура намерена обжаловать приговор, так как считает его слишком мягким.
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