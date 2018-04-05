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Коллегия судей согласилась на возбуждение дела в отношении уральского судьи в отставке
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Коллегия судей согласилась на возбуждение дела в отношении уральского судьи в отставке 

ТАСС 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Челябинской области дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении пребывающего в отставке федерального судьи Коркинского городского суда Сергея Югова, сообщила в четверг утром пресс-служба областного суда.
"Вчера квалификационная коллегия судей Челябинской области удовлетворила представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, дав согласие на возбуждение уголовного дела в отношении пребывающего в отставке федерального судьи Коркинского городского суда Югова С. В. ", — говорится в сообщении.
Комментарием Следственного комитета ТАСС пока не располагает.
По данным местных СМИ, судья подозревается в домогательствах в отношении двух девочек.
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