Коллегия судей согласилась на возбуждение дела в отношении уральского судьи в отставке

ЧЕЛЯБИНСК , 5 апреля. / ТАСС /. Квалификационная коллегия судей Челябинской области дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении пребывающего в отставке федерального судьи Коркинского городского суда Сергея Югова, сообщила в четверг утром пресс-служба областного суда. "Вчера квалификационная коллегия судей Челябинской области удовлетворила представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина , дав согласие на возбуждение уголовного дела в отношении пребывающего в отставке федерального судьи Коркинского городского суда Югова С. В. ", — говорится в сообщении. Комментарием Следственного комитета ТАСС пока не располагает. По данным местных СМИ, судья подозревается в домогательствах в отношении двух девочек.