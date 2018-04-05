Сотрудника вуза отправят в колонию за взятки в Шадринске

Суд в Шадринске вынес приговор заведующему кафедрой «Экономики и управления» филиала МГГУ имени М. А. Шолохова, которого признали виновным в получении взяток, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что сотрудник вуза с 2009 по 2014 годы получил от студентов взяток на сумму около 100 тысяч рублей за то, что поставил им оценки без проверки знаний. Мужчине предъявили обвинение по двум статьям — получение должностным лицом взятки за незаконные действия (ч 3 ст. 290 УК РФ) и мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 3 года. По десяти преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, он освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — рассказали в прокуратуре

В ведомстве пояснили, что приговор пока нге вступил в законную силу.