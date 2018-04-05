Курянин убил односельчанина, нанеся более 40 ударов молотком и топором

За совершённое преступление 56-летнему подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы

По данным СУ СК РФ по Курской области, криминальные события разворачивались вечером 17 февраля в хуторе Саблин Курского района. К обвиняемому в гости пришёл 52-летний сосед, и мужчины стали выпивать. В процессе застолья товарищи поссорились. Как отмечают следователи, у хозяина возник внезапный приступ агрессии и он решил убить противника в споре.

— Подозреваемый взял в правую руку находящийся в прихожей своего дачного дома молоток, приблизился к гостю и нанёс ему со значительной физической силой металлическим бойком молотка не менее 41 удара в область головы, — сообщил заместитель руководителя Следственного отдела МСО СУ СК России по Курской области Иван Зацепин.

На этом злоумышленник не успокоился. Он несколько раз ударил жертву топором по руке и затылку. От полученных тяжёлых травм мужчина скончался на месте. После этого обвиняемый позвонил знакомой и попросил её вызвать полицию и «Скорую помощь», при этом сообщил, что убил человека.