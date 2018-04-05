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Курянин убил односельчанина, нанеся более 40 ударов молотком и топором
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Курянин убил односельчанина, нанеся более 40 ударов молотком и топором 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
За совершённое преступление 56-летнему подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы
По данным СУ СК РФ по Курской области, криминальные события разворачивались вечером 17 февраля в хуторе Саблин Курского района. К обвиняемому в гости пришёл 52-летний сосед, и мужчины стали выпивать. В процессе застолья товарищи поссорились. Как отмечают следователи, у хозяина возник внезапный приступ агрессии и он решил убить противника в споре.
— Подозреваемый взял в правую руку находящийся в прихожей своего дачного дома молоток, приблизился к гостю и нанёс ему со значительной физической силой металлическим бойком молотка не менее 41 удара в область головы, — сообщил заместитель руководителя Следственного отдела МСО СУ СК России по Курской области Иван Зацепин.
На этом злоумышленник не успокоился. Он несколько раз ударил жертву топором по руке и затылку. От полученных тяжёлых травм мужчина скончался на месте. После этого обвиняемый позвонил знакомой и попросил её вызвать полицию и «Скорую помощь», при этом сообщил, что убил человека.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — отметил старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Максим Рассамакин.
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