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СК проверит обстоятельства гибели омича в бетономешалке
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СК проверит обстоятельства гибели омича в бетономешалке 

360tv.ru 1 час назад
Следователи инициировали проверку после гибели сотрудника одного из частных предприятий Омска на рабочем месте. Мужчину затянуло в бетономешалку, сообщили в пресс‐службе следственного управления СК РФ по Омской области.
ЧП произошло днем 4 апреля в Ленинском административном округе Омска. 37-летний работник выполнял свои непосредственные обязанности и попал в бетономешалку.
Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.
По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В Таганроге задержали подозреваемого в деле об отравлении сотрудников авиационного комплекса имени Бериева. Им оказался сотрудник предприятия. Следствие предполагает, что он мог отравить коллег, прибегнув к высокотоксичному яду.
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