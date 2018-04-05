СК проверит обстоятельства гибели омича в бетономешалке 

Следователи инициировали проверку после гибели сотрудника одного из частных предприятий Омска на рабочем месте. Мужчину затянуло в бетономешалку, сообщили в пресс‐службе следственного управления СК РФ по Омской области.
ЧП произошло днем 4 апреля в Ленинском административном округе Омска. 37-летний работник выполнял свои непосредственные обязанности и попал в бетономешалку.
Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.
По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В Таганроге задержали подозреваемого в деле об отравлении сотрудников авиационного комплекса имени Бериева. Им оказался сотрудник предприятия. Следствие предполагает, что он мог отравить коллег, прибегнув к высокотоксичному яду.