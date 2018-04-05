СК проверит обстоятельства гибели омича в бетономешалке

Следователи инициировали проверку после гибели сотрудника одного из частных предприятий Омска на рабочем месте. Мужчину затянуло в бетономешалку, сообщили в пресс‐службе следственного управления СК РФ по Омской области.

ЧП произошло днем 4 апреля в Ленинском административном округе Омска. 37-летний работник выполнял свои непосредственные обязанности и попал в бетономешалку.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.