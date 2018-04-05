Грабитель, похитивший из магазина блок сигарет, задержан в Арзамасе

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , о преступлении, произошедшем в одном из торговых заведений райцентра на улице Парковой, правоохранителям рассказала его сотрудница.

По ее словам, злоумышленника попытались остановить сотрудники охраны, но он, применив физическую силу, вырвался и убежал.

Получив приметы подозреваемого, участковые уполномоченные полиции установили его личность, после чего задержали по горячим следам.

Задержанный 34-летний житель Ардатовского района дал признательные показания. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.