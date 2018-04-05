Омича будут судить за организацию подпольного казино

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установили следователи, мужчина вместе с сообщником организовал на Левобережье Омска , в помещении по ул. Степанца подпольное казино. Игорный дом организовали под видом торговли векселями в электронной форме.

Незаконное заведение полицейские обнаружили в мае 2017 года во время оперативных мероприятий. Сотрудники полиции оборудование для проведения азартных игр и деньги, всего 67 тыс. рублей.

Добавим, что мужчина свою вину не признал.

Отметим, что обвиняемый уже привлекался к суду за подобное преступление в 2014 году. Тогда его обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.