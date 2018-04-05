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Омича будут судить за организацию подпольного казино
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Омича будут судить за организацию подпольного казино 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как установили следователи, мужчина вместе с сообщником организовал на Левобережье Омска, в помещении по ул. Степанца подпольное казино. Игорный дом организовали под видом торговли векселями в электронной форме.
Незаконное заведение полицейские обнаружили в мае 2017 года во время оперативных мероприятий. Сотрудники полиции оборудование для проведения азартных игр и деньги, всего 67 тыс. рублей.
Добавим, что мужчина свою вину не признал.
Отметим, что обвиняемый уже привлекался к суду за подобное преступление в 2014 году. Тогда его обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.
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