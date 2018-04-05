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В Шахтах осудят мужчину, похитившего деньги у своего босса
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В Шахтах осудят мужчину, похитившего деньги у своего босса 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В прокуратуре города Шахт утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 30-летнего местного жителя. Он присвоил себе деньги своего руководителя.
В сентябре прошлого года подозреваемый устроился водителем-экспедитором в мебельный магазин. Через месяц босс поручил мужчине забрать 113 тысяч рублей у клиентов, которые купили мебель. Но день закончился, а работник так и не появился в магазине и не сдал деньги в кассу.
— Получив деньги, водитель напился. Он приехал домой, поругался с матерью, забрал свои документы и на такси уехал в Краснодар. На похищенные деньги он смог там прожить месяц. После этого он на поезде вернулся в Шахты, где его задержали полицейские, — сообщили в прокуратуре Шахт.
Уголовное дело шахтинца направили в местный суд для рассмотрения. Если мужчину признают виновным, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.
А работница донского банка пойдет под суд за присвоение 2,5 миллиона рублей со счетов клиентов.
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