На Урале возбудили дело из-за нарушений при передаче сирот в приемные семьи

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области … вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями», — уточняет ведомство.

По данным управления, сейчас в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники территориального органа опеки и отделения №1 ГКУЗС «Специализированный дом ребенка», изучается должностная документация.

Ведомство подчеркивает, что решение о возбуждении дела было принято с учетом необходимости тщательно проверить информацию о том, что денежные средства сирот обналичивались, закрепленная за ними недвижимость продавалась. Кроме того, будут проверяться сведения «о возможных злоупотреблениях работниками органов опеки и попечительства Орджоникидзевского района города Екатеринбурга при передаче детей-сирот, в приемную семью».