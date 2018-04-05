Ещё
На Урале возбудили дело из-за нарушений при передаче сирот в приемные семьи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале возбудили дело из-за нарушений при передаче сирот в приемные семьи 

РИА Новости 45 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями» возбудили в Екатеринбурге для тщательной проверки информации о нарушениях, якобы допускаемых в одном из районов города при передаче сирот в приемные семьи, сообщает региональное СУ СК РФ.
"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области… вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями», — уточняет ведомство.
По данным управления, сейчас в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники территориального органа опеки и отделения №1 ГКУЗС «Специализированный дом ребенка», изучается должностная документация.
Ведомство подчеркивает, что решение о возбуждении дела было принято с учетом необходимости тщательно проверить информацию о том, что денежные средства сирот обналичивались, закрепленная за ними недвижимость продавалась. Кроме того, будут проверяться сведения «о возможных злоупотреблениях работниками органов опеки и попечительства Орджоникидзевского района города Екатеринбурга при передаче детей-сирот, в приемную семью».
РИА Новости: последние новости
СМИ: в Италии экс-офицер армии убил свою жену из России и покончил с собой В Саратовской области задержали водителя за нападение на сотрудника ДПС СК заподозрил главу Интехбанка в выводе 873 миллионов рублей
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских олигархов ждет «сюрприз»385
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»434
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции30
В Бахрейне нашли нефтяной запас России63
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ16
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
00:30
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение