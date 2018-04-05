Полицейские задержали тюменку, которая грабила пенсионеров

Тюмени , в марте 2018 года в отдел полиции поступило сразу несколько заявлений от пенсионеров по факту краж.

В ходе работы полицейские установили, что во всех эпизодах прослеживается один почерк. По версии следствия, к пенсионерам приходила женщина и рассказывала о скидках на коммунальные услуги, которые она может предоставить пожилым людям. Во время беседы она отвлекала пенсионеров, предоставляя им для подписания договор услуг, а в это время завладевала деньгами и сотовыми телефонами.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее неоднократно судимая 36-летняя тюменка. Похищенные денежные средства женщина потратила на личные нужды, а сотовые телефоны сдала в комиссионные магазины города», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.

Злоумышленницу задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении неё возбуждено уголовное дело за кражу (часть 2 статьи 158 УК РФ). Женщине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.